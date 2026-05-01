Atelier céramique parent enfant Vilaterre Thil-Manneville

Thil-Manneville

Atelier céramique parent enfant

Vilaterre Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-24

Offrez-vous une parenthèse créative et un moment de partage en famille lors de cet atelier céramique chez Vilaterre.

Pendant cet atelier, vous êtes libre de créer la pièce de votre choix bol, tasse, assiette, sculpture ou toute autre idée qui vous inspire. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun avance à son rythme dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Après le façonnage, vous pourrez laisser parler votre créativité en décorant votre pièce engobes, textures, motifs, gravures… De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour personnaliser votre création et la rendre unique.

À l’issue de l’atelier, vos œuvres seront soigneusement laissées au séchage, puis émaillées et cuite. Vous pourrez ensuite venir la récupérer une fois les cuissons terminées, prête à être utilisée ou exposée. .

Vilaterre Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Atelier céramique parent enfant

L’événement Atelier céramique parent enfant Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux