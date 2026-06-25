Atelier céramique Villeneuve-d’Ascq
jeudi 16 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Atelier céramique
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-10-22
Initiez-vous au travail de l’argile pour fabriquer pots, dés et toupies, lampes à huile ou à graisse, sifflet globulaire ou zoomorphe, poupée romaine et dragons selon les séances.
Dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Initiez-vous au travail de l’argile pour fabriquer pots, dés et toupies, lampes à huile ou à graisse, sifflet globulaire ou zoomorphe, poupée romaine et dragons selon les séances.
Dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Learn the basics of working with clay to make pots, dice, and spinning tops; oil or grease lamps; spherical or animal-shaped whistles; Roman dolls; and dragons, depending on the session.
Ages 3 and up.
No registration required.
Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour covering the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour from Prehistory to Antiquity.
L’événement Atelier céramique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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