Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Atelier céramique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-10-22

Initiez-vous au travail de l’argile pour fabriquer pots, dés et toupies, lampes à huile ou à graisse, sifflet globulaire ou zoomorphe, poupée romaine et dragons selon les séances.

Dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Initiez-vous au travail de l’argile pour fabriquer pots, dés et toupies, lampes à huile ou à graisse, sifflet globulaire ou zoomorphe, poupée romaine et dragons selon les séances.

Dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Learn the basics of working with clay to make pots, dice, and spinning tops; oil or grease lamps; spherical or animal-shaped whistles; Roman dolls; and dragons, depending on the session.

Ages 3 and up.

No registration required.

Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour covering the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement Atelier céramique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme