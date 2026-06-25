Rendez-vous à la Préhistoire! Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous à la Préhistoire! Villeneuve-d’Ascq mercredi 8 juillet 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous à la Préhistoire!
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Initiatiez-vous aux technique de feu par percussion et friction. Saurez-vous obtenir la flamme tant attendue…
Puis découvrez la chasse avec propulseur et sagaie, et l’art pariétal à base d’ocres naturelles.
Accessible dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée de 1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Initiatiez-vous aux technique de feu par percussion et friction. Saurez-vous obtenir la flamme tant attendue…
Puis découvrez la chasse avec propulseur et sagaie, et l’art pariétal à base d’ocres naturelles.
Accessible dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée de 1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Learn the basics of fire-making using percussion and friction. Will you be able to produce that long-awaited flame…
Then discover hunting with a spear thrower and spear, and the art of parital painting using natural ochre.
Open to children ages 3 and up.
No registration required.
Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour, including the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour from Prehistory to Antiquity.
L’événement Rendez-vous à la Préhistoire! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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