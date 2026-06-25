Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous à la Préhistoire!

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Initiatiez-vous aux technique de feu par percussion et friction. Saurez-vous obtenir la flamme tant attendue…

Puis découvrez la chasse avec propulseur et sagaie, et l’art pariétal à base d’ocres naturelles.

Accessible dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée de 1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Initiatiez-vous aux technique de feu par percussion et friction. Saurez-vous obtenir la flamme tant attendue…

Puis découvrez la chasse avec propulseur et sagaie, et l’art pariétal à base d’ocres naturelles.

Accessible dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée de 1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Learn the basics of fire-making using percussion and friction. Will you be able to produce that long-awaited flame…

Then discover hunting with a spear thrower and spear, and the art of parital painting using natural ochre.

Open to children ages 3 and up.

No registration required.

Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour, including the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement Rendez-vous à la Préhistoire! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme