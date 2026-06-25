Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous chez les Vikings!

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Découvrez le peuple viking à travers plusieurs activités au choix: gravez des runes dans de la pierre tendre, créez des cordelettes au lucet et travaillez des feuilles de métal pour fabriquer des amulettes.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidé d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Sans inscription.

Découvrez le peuple viking à travers plusieurs activités au choix: gravez des runes dans de la pierre tendre, créez des cordelettes au lucet et travaillez des feuilles de métal pour fabriquer des amulettes.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidé d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Sans inscription. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Discover the Vikings through a variety of activities: carve runes into soft stone, make braided cords using a lucet, and work with metal sheets to create amulets.

Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour, including the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour covering Prehistory through Antiquity.

No registration required.

L’événement Rendez-vous chez les Vikings! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme