Stage La légende d’Arthur Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Stage La légende d’Arthur

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Asnapio invite les enfants à devenir chevalier de la Table Ronde!

Après s’être choisi un nom de chevalier et avoir créé son blason et son insigne, chaque enfant participera à la création d’une bannière collective sur une grande toile.

Suivront les épreuves d’initiation des écuyers: les enfants auront de multiples défis à relever afin de prouver qu’ils sont dignes de rejoindre la fameuse Table Ronde!

Passage obligé: la quête du Graal ! Une chasse au trésor scénarisée attend les enfants dans tout le parc avant la cérémonie d’adoubement qui demandera la création d’un bouclier en bois et d’une épée en étain.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris tous ensemble sous la surveillance d’un adulte.

Asnapio invite les enfants à devenir chevalier de la Table Ronde!

Après s’être choisi un nom de chevalier et avoir créé son blason et son insigne, chaque enfant participera à la création d’une bannière collective sur une grande toile.

Suivront les épreuves d’initiation des écuyers: les enfants auront de multiples défis à relever afin de prouver qu’ils sont dignes de rejoindre la fameuse Table Ronde!

Passage obligé: la quête du Graal ! Une chasse au trésor scénarisée attend les enfants dans tout le parc avant la cérémonie d’adoubement qui demandera la création d’un bouclier en bois et d’une épée en étain.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris tous ensemble sous la surveillance d’un adulte. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Asnapio invites children to become Knights of the Round Table!

After choosing a knight’s name and designing their coat of arms and insignia, each child will help create a group banner on a large canvas.

Next come the squires’ initiation trials: the children will face multiple challenges to prove they are worthy of joining the famous Round Table!

A must-do: the Quest for the Holy Grail! A scripted treasure huntawaits the children throughout the park before the knighting ceremony, which will involve crafting a wooden shield and a pewter sword.

Registration required at 03 20 47 21 99.

Please bring a packed lunch, which will be eaten together under adult supervision.

L’événement Stage La légende d’Arthur Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme