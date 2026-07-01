Rendez-vous à la Préhistoire!, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 8 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Rendez-vous à la Préhistoire! 8 juillet – 19 août, certains mercredis parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00
Initiatiez-vous aux technique de feu par percussion et friction. Saurez-vous obtenir la flamme tant attendue…
Puis découvrez la chasse avec propulseur et sagaie, et l’art pariétal à base d’ocres naturelles.
Accessible dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidée de 1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
En famille, découvrez le mode de vie de nos ancêtres à travers trois activités différentes. Accessible dès 3 ans. asnapio Préhistoire
Parc Asnapio
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