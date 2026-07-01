Stage Junior 7/9 ans : les petits artistes du métal !, Musée du château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage Junior 7/9 ans : les petits artistes du métal ! Mercredi 8 juillet, 13h30 Musée du château de Flers Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, application du tarif réduit pour le représentant légal). La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à la prestation ne peut être garantie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T13:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T13:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Mercredi 8 juillet de 13h30 à 16h30, viens t’initier aux techniques du métal repoussé et de la sculpture en fil de fer et deviens un véritable artiste du métal !

– Découvre les oeuvres du dinandier Didier Delitte et de la sculptrice Séverine Sagot dont les oeuvres sont exposées dans le musée

– Apprends la technique du métal repoussé et crée un animal

– Maitrise la sclupture en fil de fer pour réaliser un autre animal

– Accroche tes ouvres ensemble pour en faire un mobile comme le célèbre sculpteur Calder !

À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau

Musée du château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-chateau »}] Ouvert en 1991, dans les anciennes caves du Château de Flers, le musée présente des expositions temporaires. Les thèmes développés mettent en valeur archéologie, histoire locale et ethnographie régionale.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30.

Fermeture annuelle au mois d’aout et vacances scolaires de décembre. Métro Pont-de-bois, ligne Liane 6, arrêt Château

Mercredi 8 juillet de 13h30 à 16h30, viens t’initier aux techniques du métal repoussé et de la sculpture en fil de fer et deviens un véritable artiste du métal ! stage activité

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