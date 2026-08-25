Informations pratiques

Montpellier

ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Un atelier des Archives pour réaliser vos propres tirages photo.

Cet atelier a pour but de faire découvrir la prise de vue à la chambre technique, le développement d’un plan film et la réalisation de tirages argentiques par contact. L’atelier se déroule sur la journée, en deux parties, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h. Connaissances et/ou intérêt pour la photographie argentique souhaitable.ns.

Gratuit

Tout public à partir de 16 ans.

Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15 septembre. .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English :

A workshop at the Archives where you can make your own photo prints.

L’événement ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES