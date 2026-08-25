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ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE Montpellier

samedi 24 octobre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Archives départementales
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Un atelier des Archives pour réaliser vos propres tirages photo.
Cet atelier a pour but de faire découvrir la prise de vue à la chambre technique, le développement d’un plan film et la réalisation de tirages argentiques par contact. L’atelier se déroule sur la journée, en deux parties, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h. Connaissances et/ou intérêt pour la photographie argentique souhaitable.ns.

Gratuit
Tout public à partir de 16 ans.
Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15 septembre.   .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie  

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English :

A workshop at the Archives where you can make your own photo prints.

L’événement ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES

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