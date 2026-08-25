ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE Montpellier
samedi 24 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Un atelier des Archives pour réaliser vos propres tirages photo.
Cet atelier a pour but de faire découvrir la prise de vue à la chambre technique, le développement d’un plan film et la réalisation de tirages argentiques par contact. L’atelier se déroule sur la journée, en deux parties, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h. Connaissances et/ou intérêt pour la photographie argentique souhaitable.ns.
Gratuit
Tout public à partir de 16 ans.
Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15 septembre. .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
A workshop at the Archives where you can make your own photo prints.
L’événement ATELIER CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE DE LA PRISE DE VUE AU TIRAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PIERRESVIVES
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