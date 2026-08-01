ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS Montpellier
dimanche 30 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS
Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Dimanche 30 août à 11h, venez découvrir l’exposition Les aimants de Marion Fayolle à l’espace Dominique Bagouet.
A la suite de la visite de 30 minutes environ, un atelier d’écriture vous sera proposé gratuitement pour une durée d’environ 1h30.
Pensez à apporter un carnet et un stylo.
Dimanche 30 août à 11h, venez découvrir l’exposition Les aimants de Marion Fayolle à l’espace Dominique Bagouet.
A la suite de la visite de 30 minutes environ, un atelier d’écriture vous sera proposé gratuitement pour une durée d’environ 1h30.
Pensez à apporter un carnet et un stylo.
Public 18 ans et plus.
Durée 2h
Tarif gratuit
Réservez en ligne. .
Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 63 42 78
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English :
Sunday, August 30, at 11 a.m., come discover Marion Fayolle’s exhibition “Les aimants” at the Espace Dominique Bagouet.
Following the approximately 30-minute tour, a free writing workshop lasting about 1 hour and 30 minutes will be offered.
Be sure to bring a notebook and a pen.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 OT MONTPELLIER
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