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AGENDA · Montpellier

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS Montpellier

dimanche 30 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Esplanade Charles de Gaulle
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Dimanche 30 août à 11h, venez découvrir l’exposition Les aimants de Marion Fayolle à l’espace Dominique Bagouet.
A la suite de la visite de 30 minutes environ, un atelier d’écriture vous sera proposé gratuitement pour une durée d’environ 1h30.
Pensez à apporter un carnet et un stylo.
Dimanche 30 août à 11h, venez découvrir l’exposition Les aimants de Marion Fayolle à l’espace Dominique Bagouet.
A la suite de la visite de 30 minutes environ, un atelier d’écriture vous sera proposé gratuitement pour une durée d’environ 1h30.
Pensez à apporter un carnet et un stylo.
Public 18 ans et plus.
Durée 2h
Tarif gratuit

Réservez en ligne.   .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 63 42 78 

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English :

Sunday, August 30, at 11 a.m., come discover Marion Fayolle’s exhibition “Les aimants” at the Espace Dominique Bagouet.
Following the approximately 30-minute tour, a free writing workshop lasting about 1 hour and 30 minutes will be offered.
Be sure to bring a notebook and a pen.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE L’EXPOSITION LES AIMANTS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 OT MONTPELLIER

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