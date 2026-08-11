INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE Montpellier
mardi 1 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE
Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Vous voulez vous initier à la langue française ou améliorer votre niveau ?
Un formateur vous accompagnera dans vos apprentissages oraux et écrits.
Les ateliers se déroulent tous les mardis et jeudis de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires) à partir du jeudi 3 septembre.
L’inscription est obligatoire, avec un engagement sur l’ensemble des séances jusqu’en décembre
Les inscriptions débuteront le mardi 1er septembre à 13h et s’arrêteront une fois le quota atteint (15 places).
Attention, les inscriptions s’effectuent uniquement en présentiel à l’accueil de la médiathèque.
Début des ateliers de conversation le 18 septembre. .
Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English :
L’événement INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES
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