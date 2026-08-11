Informations pratiques

Montpellier

INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE

Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Vous voulez vous initier à la langue française ou améliorer votre niveau ?

Un formateur vous accompagnera dans vos apprentissages oraux et écrits.

Les ateliers se déroulent tous les mardis et jeudis de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires) à partir du jeudi 3 septembre.

L’inscription est obligatoire, avec un engagement sur l’ensemble des séances jusqu’en décembre

Les inscriptions débuteront le mardi 1er septembre à 13h et s’arrêteront une fois le quota atteint (15 places).

Attention, les inscriptions s’effectuent uniquement en présentiel à l’accueil de la médiathèque.

Début des ateliers de conversation le 18 septembre. .

Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

L’événement INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES