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AGENDA · Montpellier

INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE Montpellier

mardi 1 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Adresse
Domaine départemental pierresvives
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE

Domaine départemental pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

Vous voulez vous initier à la langue française ou améliorer votre niveau ?
Un formateur vous accompagnera dans vos apprentissages oraux et écrits.

Les ateliers se déroulent tous les mardis et jeudis de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires) à partir du jeudi 3 septembre.
L’inscription est obligatoire, avec un engagement sur l’ensemble des séances jusqu’en décembre

Les inscriptions débuteront le mardi 1er septembre à 13h et s’arrêteront une fois le quota atteint (15 places).
Attention, les inscriptions s’effectuent uniquement en présentiel à l’accueil de la médiathèque.

Début des ateliers de conversation le 18 septembre.   .

Domaine départemental pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English :

L’événement INSCRIPTIONS ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS-FLE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 PIERRESVIVES

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