Informations pratiques

Montpellier

EXPOSITION PHOTO LES TROIS GÉNÉRATIONS FLORIAN ROCHE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du mardi 1er au dimanche 20 septembre 2026

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

L’exposition Les trois générations propose une exploration sensible et conceptuelle de la mémoire familiale à travers une série de vingt-cinq triptyques photographiques réunissant les regards du grand-père, du père et du fils. En mettant en dialogue des images produites à différentes époques, Florian Roche construit une œuvre qui dépasse la sphère intime pour interroger des enjeux universels la transmission, l’héritage visuel, la construction de l’identité et la manière dont les images façonnent notre perception du passé.

Photographe, réalisateur et chef opérateur, Florian Roche est un infatigable expérimentateur. Ses réalisations artistiques se nourrissent à la fois d’une cinéphilie précoce, d’une certaine autodidaxie mélangée d’une expérience dans diverses créations. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement EXPOSITION PHOTO LES TROIS GÉNÉRATIONS FLORIAN ROCHE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 PIERRESVIVES