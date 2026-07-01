Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon
lundi 20 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Pour les enfants à partir de 8 à 12 ans
À la Préhistoire il fallait manger. Découverte des utilisations des os, de la fourrure, et bien plus, lors de cet atelier et expérimentation du tir au propulseur. Participation d’un adulte obligatoire.
Réservation conseillée. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans
L’événement Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79
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