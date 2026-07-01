Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 15:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Pour les enfants à partir de 8 à 12 ans

À la Préhistoire il fallait manger. Découverte des utilisations des os, de la fourrure, et bien plus, lors de cet atelier et expérimentation du tir au propulseur. Participation d’un adulte obligatoire.

Réservation conseillée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans

L’événement Atelier Chasse au propulseur en famille dès 8 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79