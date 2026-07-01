UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bougon

Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

mercredi 8 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Expérimentation de la peinture à la préhistorique sur la reconstitution d’une paroi de grotte, grâces aux ocres, au charbon et à bien d’autres pigments naturels utilisés à l’époque.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans

L’événement Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79

À voir aussi à Bougon (Deux-Sèvres)