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Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 9 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la Chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
225 225 255 Tarif de base plein tarif

Bougon

Stage tissage adulte

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : 225 – 225 – 255 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-09

Stage de 3 jours
Du jeudi 9 au samedi 11 juillet

Par Charline Flaux Artisan d’art rare tisserand

Découvrez les techniques textiles anciennes utilisées du Néolithique à l’époque gallo-romaine.
Après une présentation des tissus retrouvés en archéologie, chaque participant reconstitue un petit tissu en lin sur un métier vertical à poids. Au programme ourdissage, montage du métier, fabrication des lisses et début du tissage. Et en bonus, à la fin du stage, une découverte du tissage aux plaquettes et au sprang sera proposée.

Inscription obligatoire   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Stage tissage adulte

L’événement Stage tissage adulte Bougon a été mis à jour le 2026-06-23 par ADT 79

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