Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Bougon

Stage tissage adulte

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : 225 – 225 – 255 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-09

Stage de 3 jours

Du jeudi 9 au samedi 11 juillet

Par Charline Flaux Artisan d’art rare tisserand

Découvrez les techniques textiles anciennes utilisées du Néolithique à l’époque gallo-romaine.

Après une présentation des tissus retrouvés en archéologie, chaque participant reconstitue un petit tissu en lin sur un métier vertical à poids. Au programme ourdissage, montage du métier, fabrication des lisses et début du tissage. Et en bonus, à la fin du stage, une découverte du tissage aux plaquettes et au sprang sera proposée.

Inscription obligatoire .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage tissage adulte

L’événement Stage tissage adulte Bougon a été mis à jour le 2026-06-23 par ADT 79