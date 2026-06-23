Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon
jeudi 9 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Stage tissage adulte
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : 225 – 225 – 255 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-09
Stage de 3 jours
Du jeudi 9 au samedi 11 juillet
Par Charline Flaux Artisan d’art rare tisserand
Découvrez les techniques textiles anciennes utilisées du Néolithique à l’époque gallo-romaine.
Après une présentation des tissus retrouvés en archéologie, chaque participant reconstitue un petit tissu en lin sur un métier vertical à poids. Au programme ourdissage, montage du métier, fabrication des lisses et début du tissage. Et en bonus, à la fin du stage, une découverte du tissage aux plaquettes et au sprang sera proposée.
Inscription obligatoire .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la Chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Stage tissage adulte
L’événement Stage tissage adulte Bougon a été mis à jour le 2026-06-23 par ADT 79