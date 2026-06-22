Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon

samedi 4 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Découvrez notre nouvelle formule entre visite commentée et démonstration.

Retrouvez nos médiateurs sur le site archéologique et laissez-vous raconter l’histoire de la nécropole de Bougon et la vie au Néolithique. Entre échanges et temps d’observation, découvrez les gestes et les savoir-faire des premiers bâtisseurs. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique

L’événement Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique Bougon a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 79