Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique Musée des tumulus de Bougon Bougon
samedi 4 juillet 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
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Retrouvez nos médiateurs sur le site archéologique et laissez-vous raconter l’histoire de la nécropole de Bougon et la vie au Néolithique. Entre échanges et temps d’observation, découvrez les gestes et les savoir-faire des premiers bâtisseurs. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique
L’événement Les bâtisseurs de mégalithes vivre et mourir au néolithique Bougon a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 79