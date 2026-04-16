Atelier chasse aux photos Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Atelier chasse aux photos

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Marta propose une ballade photo sur le thème Liberté, force vive déployée pour le Printemps des poètes.

Elle donnera conseils et astuces pour vos prises de vue.

Vous pouvez apporter votre appareil photo ou téléphone.

Marta propose une ballade photo sur le thème Liberté, force vive déployée pour le Printemps des poètes.

Elle donnera conseils et astuces pour vos prises de vue.

Vous pouvez apporter votre appareil photo ou téléphone. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Atelier chasse aux photos

Marta is offering a photo walk on the theme of Liberté, force vive déployée for the Printemps des poètes.

She will give tips and tricks for your shots.

Bring your camera or phone.

L’événement Atelier chasse aux photos Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides