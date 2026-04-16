Atelier chasse aux photos Place Balségur Monflanquin
Atelier chasse aux photos Place Balségur Monflanquin mercredi 13 mai 2026.
Monflanquin
Atelier chasse aux photos
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Marta propose une ballade photo sur le thème Liberté, force vive déployée pour le Printemps des poètes.
Elle donnera conseils et astuces pour vos prises de vue.
Vous pouvez apporter votre appareil photo ou téléphone.
Marta propose une ballade photo sur le thème Liberté, force vive déployée pour le Printemps des poètes.
Elle donnera conseils et astuces pour vos prises de vue.
Vous pouvez apporter votre appareil photo ou téléphone. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Atelier chasse aux photos
Marta is offering a photo walk on the theme of Liberté, force vive déployée for the Printemps des poètes.
She will give tips and tricks for your shots.
Bring your camera or phone.
L’événement Atelier chasse aux photos Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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