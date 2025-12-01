Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

2ème édition de ce trail organisé par les 5 Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne Monflanquin, Penne d’Agenais, Pujols, Tournon d’Agenais et Villeréal, en partenariat avec Mac 47, Escapade Excited Riders, le TUV et les Foulées de Rives.

4 courses à pied chronométrées sont proposées sur les 2 jours ( possibilité de participer en solo ou en relais à 2, 3 ou 4). Les parcours empruntent les chemins, les routes et espaces boisés. Départ en masse à chaque parcours.

Etape 1 le 16 mai > 18h départ de Monflanquin Arrivée à Villeréal (16 km 169 m D+)

Retrait des dossards à partir de 15h

Pasta Party le soir à Villeréal.

Etape 2 le 17 mai > 9h départ de Pujols arrivée à Penne d’Agenais (16 km 411 m D+ )

Etape 3 le 17 ai > 12h départ de Penne d’Agenais Arrivée à Dausse (11 km 233 m D+)

Etape 4 le 17 mai > 14h30 départ de Dausse Arrivée à Tournon d’Agenais (18 km 414 m D+) .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 76 06 82 trailpbvf47@gmail.com

English : Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition

1st edition of this trail organized by the 5 Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne: Monflanquin, Penne d’Agenais, Pujols, Tournon d’Agenais and Villeréal, in partnership with Mac 47, Escapade Excited Riders, TUV and Foulées de Rives.

L’événement Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition Monflanquin a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Coeur de Bastides