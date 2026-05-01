Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin
Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin mercredi 27 mai 2026.
Monflanquin
Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Atelier animé par Mathilde Davin.
Inscription obligatoire.
Atelier animé par Mathilde Davin.
Inscription obligatoire. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre
Workshop led by Mathilde Davin.
Registration required.
L’événement Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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