Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Atelier animé par Mathilde Davin.

Inscription obligatoire.

Atelier animé par Mathilde Davin.

Inscription obligatoire. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre

Workshop led by Mathilde Davin.

Registration required.

L’événement Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides