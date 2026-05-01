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Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin

Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin

Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Place Balségur

Adresse : Café Culturel Descaratz ancien CFA

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Monflanquin

Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Atelier animé par Mathilde Davin.
Inscription obligatoire.
Atelier animé par Mathilde Davin.
Inscription obligatoire.   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre

Workshop led by Mathilde Davin.
Registration required.

L’événement Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides

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