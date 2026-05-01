Soirée Asiatique Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Soirée Asiatique

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La Dame du Lac propose une soirée à thème asiatique.

Réservation conseillée.

La Dame du Lac propose une soirée à thème asiatique.

Réservation conseillée. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Soirée Asiatique

La Dame du Lac offers an Asian-themed evening.

Reservations recommended.

L’événement Soirée Asiatique Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides