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Soirée Asiatique Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée Asiatique Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée Asiatique Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Adresse : Chemin du manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Monflanquin

Soirée Asiatique

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

La Dame du Lac propose une soirée à thème asiatique.
Réservation conseillée.
La Dame du Lac propose une soirée à thème asiatique.
Réservation conseillée.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Soirée Asiatique

La Dame du Lac offers an Asian-themed evening.
Reservations recommended.

L’événement Soirée Asiatique Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides

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