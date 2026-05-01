Balade en vélo électrique avec déjeuner Boulede Monflanquin

Monflanquin

Balade en vélo électrique avec déjeuner

Boulede 192 Chemin de Boulède Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Et si vous vous offriez une parenthèse pour vous recentrer, libérer ce qui ne vous appartient plus, et retrouver votre élan profond ?

Une balade en vélo électrique avec déjeuner par Terres de Sens (cuisine colorée et savoureuse sans viande).

Et si vous vous offriez une parenthèse pour vous recentrer, libérer ce qui ne vous appartient plus, et retrouver votre élan profond ?

Une balade en vélo électrique avec déjeuner par Terres de Sens (cuisine colorée et savoureuse sans viande). .

Boulede 192 Chemin de Boulède Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 38 00 home@boulede.com

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English : Balade en vélo électrique avec déjeuner

How about taking a break to refocus, release what no longer belongs to you, and rediscover your inner drive?

An electric bike ride with lunch by Terres de Sens (colorful and tasty meat-free cuisine).

L’événement Balade en vélo électrique avec déjeuner Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur de Bastides