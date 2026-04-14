Concerts au Village Concert de sortie de résidence de SYBR17 Ancienne caserne des pompiers Monflanquin
Concerts au Village Concert de sortie de résidence de SYBR17 Ancienne caserne des pompiers Monflanquin vendredi 5 juin 2026.
Monflanquin
Concerts au Village Concert de sortie de résidence de SYBR17
Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Après Passagères, le projet SYBR17 de Sylvain Sentenach est en phase de se renouveler avec un spectacle de live looping dansant et animé.
Il a bénéficié d’un temps de résidence d’une semaine en avril, ponctué de rencontres-ateliers qui ont nourri son seul en scène de basse électro-vidéo.
Après Passagères, le projet SYBR17 de Sylvain Sentenach est en phase de se renouveler avec un spectacle de live looping dansant et animé.
Il a bénéficié d’un temps de résidence d’une semaine en avril, ponctué de rencontres-ateliers qui ont nourri son seul en scène de basse électro-vidéo. .
Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr
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English : Concerts au Village Concert de sortie de résidence de SYBR17
After Passagères, Sylvain Sentenach’s SYBR17 project is in the process of renewing itself with a lively, dancing live looping show.
He benefited from a week-long residency in April, punctuated by workshop-meetings that nourished his electro-video bass one-man show.
L’événement Concerts au Village Concert de sortie de résidence de SYBR17 Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides
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