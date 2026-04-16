Café Sciences La radioactivité Place Balségur Monflanquin
Café Sciences La radioactivité Place Balségur Monflanquin vendredi 22 mai 2026.
Monflanquin
Café Sciences La radioactivité
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Comme le disait ma grand mère, c’est pas la pt’ite particule qui va manger la grosse ! .
Venez découvrir la chambre à brouillard, un appareil permettant de visualiser la radioactivité d’un élément, et apprendre le fonctionnement de ce phénomène naturel utile, effrayant et passionnant.
Comme le disait ma grand mère, c’est pas la pt’ite particule qui va manger la grosse ! .
Venez découvrir la chambre à brouillard, un appareil permettant de visualiser la radioactivité d’un élément, et apprendre le fonctionnement de ce phénomène naturel utile, effrayant et passionnant. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Café Sciences La radioactivité
As my grandmother used to say, It’s not the little particle that’s going to eat the big one!
Come and discover the fog chamber, a device used to visualize the radioactivity of an element, and learn how this useful, frightening and fascinating natural phenomenon works.
L’événement Café Sciences La radioactivité Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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