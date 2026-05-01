Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Jam Session scène ouverte

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

La Dame du Lac propose les troisièmes vendredis de chaque mois une Scène ouverte Jam Session .

Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.

La Dame du Lac propose les troisièmes vendredis de chaque mois une Scène ouverte Jam Session .

Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Jam Session scène ouverte

On the third Friday of every month, La Dame du Lac hosts an open jam session.

Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and share a few notes.

L’événement Jam Session scène ouverte Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides