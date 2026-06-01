Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation aux percussions Place Balségur Monflanquin

Initiation aux percussions Place Balségur Monflanquin

Initiation aux percussions Place Balségur Monflanquin jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Place Balségur

Adresse : Café Culturel Descaratz ancien CFA

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Monflanquin

Initiation aux percussions

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Inscription obligatoire
Inscription obligatoire   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation aux percussions

Mandatory registration

L’événement Initiation aux percussions Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)