Monflanquin

Inauguration du Carrerot du Pissadou

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin

Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27

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English : Inauguration du Carrerot du Pissadou

Inauguration of the Pissadou Carrerot with Janouille and children from the Monflanquin nursery school

L’événement Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides