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Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin

Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin

Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin vendredi 12 juin 2026.

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Monflanquin

Inauguration du Carrerot du Pissadou

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin
Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin   .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 

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English : Inauguration du Carrerot du Pissadou

Inauguration of the Pissadou Carrerot with Janouille and children from the Monflanquin nursery school

L’événement Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides

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