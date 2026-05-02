Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin
Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin vendredi 12 juin 2026.
Monflanquin
Inauguration du Carrerot du Pissadou
Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin
Inauguration du Carrerot dit du Pissadou avec Janouille et les enfants de l’école maternelle de Monflanquin .
Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27
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English : Inauguration du Carrerot du Pissadou
Inauguration of the Pissadou Carrerot with Janouille and children from the Monflanquin nursery school
L’événement Inauguration du Carrerot du Pissadou Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides
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