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Marche dînatoire Monflanquin

Marche dînatoire Monflanquin

Marche dînatoire Monflanquin vendredi 26 juin 2026.

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Monflanquin

Marche dînatoire

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Les Amis du Cheval vous proposent une marche dînatoire et conviviale !
Rendez vous au chapiteau de la piscine pour le départ. Un parcours d’environs 8 km vous attend ponctué de plusieurs étapes de restauration (entrée, plat, dessert, café).
Les Amis du Cheval vous proposent une marche dînatoire et conviviale !
Rendez vous au chapiteau de la piscine pour le départ.
Un parcours d’environs 8 km vous attend ponctué de plusieurs étapes de restauration (entrée, plat, dessert, café).
N’oubliez pas de vous munir de vos couverts, gobelets et d’une lampe torche.   .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 02 25 29 

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English : Marche dînatoire

Les Amis du Cheval invites you to a convivial dinner walk!
Meet at the swimming pool marquee for the start. A route of around 8 km awaits you, punctuated by several food stops (starter, main course, dessert, coffee).

L’événement Marche dînatoire Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides

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