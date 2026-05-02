Monflanquin

Marche dînatoire

Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les Amis du Cheval vous proposent une marche dînatoire et conviviale !

Rendez vous au chapiteau de la piscine pour le départ. Un parcours d’environs 8 km vous attend ponctué de plusieurs étapes de restauration (entrée, plat, dessert, café).

Les Amis du Cheval vous proposent une marche dînatoire et conviviale !

Rendez vous au chapiteau de la piscine pour le départ.

Un parcours d’environs 8 km vous attend ponctué de plusieurs étapes de restauration (entrée, plat, dessert, café).

N’oubliez pas de vous munir de vos couverts, gobelets et d’une lampe torche. .

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 02 25 29

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English : Marche dînatoire

Les Amis du Cheval invites you to a convivial dinner walk!

Meet at the swimming pool marquee for the start. A route of around 8 km awaits you, punctuated by several food stops (starter, main course, dessert, coffee).

L’événement Marche dînatoire Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides