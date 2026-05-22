Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin
Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin samedi 13 juin 2026.
Monflanquin
Atelier Circle Song
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Improvisation vocale et rythmique. Un espace pour explorer librement la voix, en créant des boucles sonores. Animé par Chantal Tichané.
Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Inscription obligatoire.
Improvisation vocale et rythmique. Un espace pour explorer librement la voix, en créant des boucles sonores. Animé par Chantal Tichané.
Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.
Inscription obligatoire. .
Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Atelier Circle Song
Vocal and rhythmic improvisation. A space to freely explore the voice, creating sound loops. Led by Chantal Tichané.
Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.
Registration required.
L’événement Atelier Circle Song Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides
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