Atelier Circle Song Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Atelier Circle Song

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Improvisation vocale et rythmique. Un espace pour explorer librement la voix, en créant des boucles sonores. Animé par Chantal Tichané.

Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.

Inscription obligatoire.

Improvisation vocale et rythmique. Un espace pour explorer librement la voix, en créant des boucles sonores. Animé par Chantal Tichané.

Atelier ouvert aux ados à partir de 14 ans et aux adultes.

Inscription obligatoire. .

Place Balségur Café culturel Descaratz, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Atelier Circle Song

Vocal and rhythmic improvisation. A space to freely explore the voice, creating sound loops. Led by Chantal Tichané.

Workshop open to teenagers aged 14 and over and adults.

Registration required.

L’événement Atelier Circle Song Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides