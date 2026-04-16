Soirée repas-concert avec bandas à La Marmaille Restaurant La Marmaille Monflanquin
Soirée repas-concert avec bandas à La Marmaille Restaurant La Marmaille Monflanquin samedi 13 juin 2026.
Monflanquin
Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Marmaille accueille l’orchestre villeneuvois Vents d’Olt pour une soirée festive et conviviale
La réservation est fortement conseillée.
La Marmaille accueille la Banda Les Zicosapiens pour une soirée festive et conviviale.
La réservation est fortement conseillée. .
Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com
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English : Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille
La Marmaille welcomes the Villeneuve orchestra Vents d’Olt for a festive and convivial evening
Reservations are strongly recommended.
L’événement Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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