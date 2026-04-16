Soirée repas-concert avec bandas à La Marmaille Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Marmaille accueille l’orchestre villeneuvois Vents d’Olt pour une soirée festive et conviviale

La réservation est fortement conseillée.

La Marmaille accueille la Banda Les Zicosapiens pour une soirée festive et conviviale.

La réservation est fortement conseillée. .

Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

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English : Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille

La Marmaille welcomes the Villeneuve orchestra Vents d’Olt for a festive and convivial evening

Reservations are strongly recommended.

L’événement Soirée repas-concert avec banda à La Marmaille Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides