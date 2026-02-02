Monflanquin Festival d’Arts et Patrimoine 7ème édition

Au coeur du village Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

L’Association Les Amis de Monflanquin en collaboration avec la Mairie de Monflanquin et le GEM Arts Plastiques, lance la septième édition du Festival d’Arts et Patrimoine.

Des galeries pop-up ouvriront tout le week-end dans des maisons et lieux publics partout dans le coeur de la bastide.

Durant tout le weekend du 13/14 juin, les bâtiments publics et certains habitants de Monflanquin ouvriront leurs portes au public sous la forme de galeries temporaires pop-up proposant des œuvres d’artistes à la vente ainsi que des ateliers, des cours, de la musique, offrant ainsi une excellente journée familiale.

Les visiteurs pourront explorer les rues et les carrerots pour découvrir les galeries éphémères et pourront également participer à un programme varié d’art et d’artisanat. Le patrimoine joue également un rôle important dans la vie du village et sera mis en valeur tout au long du week-end. .

Au coeur du village Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Monflanquin Festival d’Arts et Patrimoine 7ème édition

The Association Les Amis de Monflanquin , in collaboration with the Mairie de Monflanquin and the GEM Arts Plastiques, launches the seventh edition of the Festival d’Arts et Patrimoine.

Pop-up galleries will open all weekend in houses and public places throughout the heart of the bastide.

L’événement Monflanquin Festival d’Arts et Patrimoine 7ème édition Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides