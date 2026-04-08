Soirée concert Burning Chords Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Soirée concert Burning Chords

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Burning Chords, c’est du blues rock et du pop’n roll, un trio agenais bien rodé, une voix puissante, un gros son de guitare, une rythmique basse/batterie solide, tous les ingrédients ici réunis pour réaliser ‘’LE » cocktail idéal.

Burning Chords, c’est du blues rock et du pop’n roll, un trio agenais bien rodé, une voix puissante, un gros son de guitare, une rythmique basse/batterie solide, tous les ingrédients ici réunis pour réaliser ‘’LE » cocktail idéal.

Burning Chords, où la rencontre insolite de trois musiciens confirmés, Bruno Renouf (Guitare-chant), Yannick Bordes (Basse) et Jimmy Chambert (Batterie).

Un répertoire de reprises jouées par les plus grands, tels que BB King, The Beatles, Muddy Waters, The Rolling Stones, S.R Vaughan, Creedence Clearwater Revival, The Doors, ZZ Top, John Lee Hooker, Chuck Berry, Louis Prima, Dire Straits, Moon Martin et bien d’ autres.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert Burning Chords

Burning Chords is blues-rock and pop’n’roll, a well-honed trio from Agen, with powerful vocals, a big guitar sound and a solid bass/drums rhythm. All the ingredients are here to make THE ideal cocktail.

L’événement Soirée concert Burning Chords Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides