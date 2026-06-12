Portes ouvertes de la MJC Place des Arcades Monflanquin

Monflanquin

Portes ouvertes de la MJC

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La MJC vous ouvre ses portes et vous propose des animations tout public !

Dès 10h jeu des activités MJC, atelier poterie, expo La Grande Lessive .

De 10h30 à 12h atelier créatif.

11h zumba party suivie d’un apéritif offert et d’un repas sous forme d’auberge espagnole

La MJC vous ouvre ses portes et vous propose des animations tout public !

Dès 10h jeu des activités MJC, atelier poterie, expo La Grande Lessive .

De 10h30 à 12h atelier créatif.

11h zumba party suivie d’un apéritif offert et d’un repas sous forme d’auberge espagnole (chacun amène un plat salé ou sucré). .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Portes ouvertes de la MJC

The MJC opens its doors to you and offers activities for all ages!

From 10am: MJC activities game, pottery workshop, La Grande Lessive exhibition.

10.30am to 12pm: creative workshop.

11am: Zumba party, followed by an aperitif and a Spanish-style meal

L’événement Portes ouvertes de la MJC Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides