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Portes ouvertes de la MJC Place des Arcades Monflanquin

Portes ouvertes de la MJC Place des Arcades Monflanquin

Portes ouvertes de la MJC Place des Arcades Monflanquin dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place des Arcades

Adresse : MJC

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monflanquin

Portes ouvertes de la MJC

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

La MJC vous ouvre ses portes et vous propose des animations tout public !
Dès 10h jeu des activités MJC, atelier poterie, expo La Grande Lessive .
De 10h30 à 12h atelier créatif.
11h zumba party suivie d’un apéritif offert et d’un repas sous forme d’auberge espagnole
La MJC vous ouvre ses portes et vous propose des animations tout public !
Dès 10h jeu des activités MJC, atelier poterie, expo La Grande Lessive .
De 10h30 à 12h atelier créatif.
11h zumba party suivie d’un apéritif offert et d’un repas sous forme d’auberge espagnole (chacun amène un plat salé ou sucré).   .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 12 97 75  mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Portes ouvertes de la MJC

The MJC opens its doors to you and offers activities for all ages!
From 10am: MJC activities game, pottery workshop, La Grande Lessive exhibition.
10.30am to 12pm: creative workshop.
11am: Zumba party, followed by an aperitif and a Spanish-style meal

L’événement Portes ouvertes de la MJC Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Bastides

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