Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin

24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin

24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du 8 mai 1945

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Monflanquin

24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin

Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied.
Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place.
Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied avec le soutien de la commune de Monflanquin.

Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 (rugby) sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place. Pensez à amener vos assiettes et couverts !

Sans réservations.   .

Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 54 39 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin

St. John’s Fire organized by the Monflanquin Firefighters’ Association and the Les Verts %E0 Pied band.
Musical evening featuring the Les Verts %E0 Pied band and Pascal Chatel. Live broadcast of the Top 14 final on a giant screen. Inflatable castles. Bonfire at 11 p.m. Food and drinks available on site.

L’événement 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)