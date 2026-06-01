24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin
24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin samedi 27 juin 2026.
Monflanquin
24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin
Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied.
Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place.
Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied avec le soutien de la commune de Monflanquin.
Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 (rugby) sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place. Pensez à amener vos assiettes et couverts !
Sans réservations. .
Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 54 39 77
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English : 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin
St. John’s Fire organized by the Monflanquin Firefighters’ Association and the Les Verts %E0 Pied band.
Musical evening featuring the Les Verts %E0 Pied band and Pascal Chatel. Live broadcast of the Top 14 final on a giant screen. Inflatable castles. Bonfire at 11 p.m. Food and drinks available on site.
L’événement 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides
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