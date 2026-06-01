Monflanquin

24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin

Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied.

Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place.

Feu de la Saint Jean organisé par l’amicale des pompiers de Monflanquin et la banda les Verts à Pied avec le soutien de la commune de Monflanquin.

Soirée musicale animé par la banda les verts à pieds et Pascal Chatel. Diffusion de la finale du Top 14 (rugby) sur écran géant . Châteaux gonflables. Feu à 23h. Restauration et boissons sur place. Pensez à amener vos assiettes et couverts !

Sans réservations. .

Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 54 39 77

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English : 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin

St. John’s Fire organized by the Monflanquin Firefighters’ Association and the Les Verts %E0 Pied band.

Musical evening featuring the Les Verts %E0 Pied band and Pascal Chatel. Live broadcast of the Top 14 final on a giant screen. Inflatable castles. Bonfire at 11 p.m. Food and drinks available on site.

L’événement 24ème feu de la Saint Jean de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides