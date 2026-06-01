Conte & Atelier Place Balségur Monflanquin
Conte & Atelier Place Balségur Monflanquin mercredi 24 juin 2026.
Monflanquin
Conte & Atelier
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Conte Le Jardin Enchanté suivi d’un atelier Dessine moi un oiseau avec un goûter offert.
Conte Le Jardin Enchanté suivi d’un atelier Dessine moi un oiseau avec un goûter offert. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Conte & Atelier
Storytelling Le Jardin Enchanté followed by a Draw me a bird workshop, with a snack provided.
L’événement Conte & Atelier Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides
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