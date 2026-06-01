Conte & Atelier Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Conte & Atelier

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 17:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Conte Le Jardin Enchanté suivi d’un atelier Dessine moi un oiseau avec un goûter offert.

Conte Le Jardin Enchanté suivi d’un atelier Dessine moi un oiseau avec un goûter offert. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Conte & Atelier

Storytelling Le Jardin Enchanté followed by a Draw me a bird workshop, with a snack provided.

L’événement Conte & Atelier Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Coeur de Bastides