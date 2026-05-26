Monflanquin

Visite de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle

5 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 11:00:00

fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Depuis 1994, Janouille raconte Monflanquin les différents moments importants de son histoire, comme la Guerre de Cent Ans, le Prince Noir et les guerres de religion. Visites accessibles à tous âges.

Depuis 1994, Janouille raconte Monflanquin les différents moments importants de son histoire, comme la Guerre de Cent Ans, le Prince Noir et les guerres de religion. Tout l’été, il revêt son costume de lumière et vient à votre rencontre.

En Cœur de Bastides, on ne présente plus Janouille, qui aime parler à tous les curieux, petits et grands.

Réservation obligatoire.

Départ dès 10 personnes payantes (7 personnes en juin et septembre).

Billetterie 5, place des Arcades.

RDV 15 minutes avant le départ de la visite.

En juin et septembre, réservation par téléphone uniquement. .

5 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 81 12

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English : Visite de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle

Since 1994, Janouille has been telling the story of Monflanquin, including the Hundred Years’ War, the Black Prince and the Wars of Religion. Tours accessible to all ages.

L’événement Visite de la bastide de Monflanquin Janouille raconte la bastide du XIIIème siècle Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides