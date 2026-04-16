Concert Bag Lady Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert Bag Lady

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Bag Lady, c’est le groove à l’état pur ! Porté par une chanteuse pleine de soul, un guitariste funky, un bassiste généreux et un batteur au groove implacable, ce groupe propose un mélange irrésistible de pop, funk, soul et musiques actuelles.

Réservation conseillée pour la restauration.

Bag Lady, c’est le groove à l’état pur ! Porté par une chanteuse pleine de soul, un guitariste funky, un bassiste généreux et un batteur au groove implacable, ce groupe propose un mélange irrésistible de pop, funk, soul et musiques actuelles. Sur scène, Bag Lady enchaîne les vibes funky et les solos qui font bouger. Leur univers est à la croisée des styles, entre modernité et clins d’œil aux grands noms de la soul et du funk. Chaque concert devient une célébration, une invitation à danser et à vibrer. Bag Lady, c’est l’énergie du live, la chaleur des voix et des rythmes, et surtout, l’envie de partager la musique avec le public.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert Bag Lady

Bag Lady is pure groove! Led by a soulful singer, a funky guitarist, a generous bassist and a drummer with a relentless groove, this group offers an irresistible blend of pop, funk, soul and contemporary music.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert Bag Lady Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Coeur de Bastides