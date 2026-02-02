Bal Traditionnel avec Janouille

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

15h Reconstitution du tableau de Peter Brueghel La Noce avec les Amis de Janouille costumés.

16h Bal traditionnel animé par le groupe Hastapen.

Buvette sur la place.

15h Reconstitution du tableau de Peter Brueghel La Noce avec les Amis de Janouille costumés.

16h Bal traditionnel animé par le groupe Hastapen.

Buvette sur la place. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 lesamisdejanouille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Traditionnel avec Janouille

3pm: Reconstruction of Peter Brueghel’s painting La Noce with the costumed Friends of Janouille.

4pm: Traditional dance by the Hastapen group.

Refreshments on the square.

L’événement Bal Traditionnel avec Janouille Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides