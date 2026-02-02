Bal Traditionnel avec Janouille Monflanquin
Bal Traditionnel avec Janouille
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
15h Reconstitution du tableau de Peter Brueghel La Noce avec les Amis de Janouille costumés.
16h Bal traditionnel animé par le groupe Hastapen.
Buvette sur la place.
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 39 27 lesamisdejanouille@gmail.com
English : Bal Traditionnel avec Janouille
3pm: Reconstruction of Peter Brueghel’s painting La Noce with the costumed Friends of Janouille.
4pm: Traditional dance by the Hastapen group.
Refreshments on the square.
