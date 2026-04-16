Initiation à la salsa Place Balségur Monflanquin

Monflanquin

Initiation à la salsa

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Rejoignez-nous pour une initiation à la salsa animée par Paul un moment convivial pour découvrir les bases et se laisser porter par le rythme !

Que vous soyez débutant ou curieux, venez bouger, vous amuser et partager une belle énergie.

Rejoignez-nous pour une initiation à la salsa animée par Paul un moment convivial pour découvrir les bases et se laisser porter par le rythme !

Que vous soyez débutant ou curieux, venez bouger, vous amuser et partager une belle énergie. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Initiation à la salsa

Join us for an initiation to salsa led by Paul: a convivial moment to discover the basics and let yourself be carried away by the rhythm!

Whether you’re a beginner or just curious, come and get moving, have fun and share the energy.

L’événement Initiation à la salsa Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides