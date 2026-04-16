Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin

Monflanquin

Vente de livres

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La Réseauthèque des bastides vous propose une vente de livres à petits prix, dans les locaux de la médiathèque de Monflanquin.

La Réseauthèque des bastides vous propose une vente de livres à petits prix, dans les locaux de la médiathèque de Monflanquin. .

Rue Sainte Marie Médiathèque Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 31 reseautheque@ccbastides47.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de livres

The Réseauthèque des bastides is offering a book sale at low prices, on the premises of the Monflanquin media library.

L’événement Vente de livres Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides