Informations pratiques

Montpellier

ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Un atelier d’animation proposé par l’association Brand à Part

À partir des personnages et de l’univers du film Marcel, le Père Noël et le Petit Livreur de pizzas, venez créer une courte séquence animée grâce à une table lumineuse. Vous allez découvrir les principes de l’image par image tout en laissant libre cours à votre imagination ! Puis courez découvrir le résultat de l’atelier sur grand écran avant la projection du film le 19 décembre !

En partenariat avec l’association Brand à part, qui animera l’atelier et la projection.

Enfants entre 6 et 9 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre. Places limitées .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE

A workshop on animation offered by the Brand & Part association

L’événement ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES