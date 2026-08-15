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ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE Montpellier

mercredi 16 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Un atelier d’animation proposé par l’association Brand à Part
À partir des personnages et de l’univers du film Marcel, le Père Noël et le Petit Livreur de pizzas, venez créer une courte séquence animée grâce à une table lumineuse. Vous allez découvrir les principes de l’image par image tout en laissant libre cours à votre imagination ! Puis courez découvrir le résultat de l’atelier sur grand écran avant la projection du film le 19 décembre !

En partenariat avec l’association Brand à part, qui animera l’atelier et la projection.
Enfants entre 6 et 9 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre. Places limitées   .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English : ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE

A workshop on animation offered by the Brand & Part association

L’événement ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES

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