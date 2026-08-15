ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE Montpellier
mercredi 16 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Un atelier d’animation proposé par l’association Brand à Part
À partir des personnages et de l’univers du film Marcel, le Père Noël et le Petit Livreur de pizzas, venez créer une courte séquence animée grâce à une table lumineuse. Vous allez découvrir les principes de l’image par image tout en laissant libre cours à votre imagination ! Puis courez découvrir le résultat de l’atelier sur grand écran avant la projection du film le 19 décembre !
En partenariat avec l’association Brand à part, qui animera l’atelier et la projection.
Enfants entre 6 et 9 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre. Places limitées .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE
A workshop on animation offered by the Brand & Part association
L’événement ATELIER CINÉMA ANIMATION SUR TABLE LUMINEUSE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES
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