Atelier cirque 7-12 ans sous chapiteau ! Village de cirque Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
1h30 · Sous chapiteau
Avec Océane Maignan-Watson
Accompagné·e par Océane Maignan-Watson,
artiste et pédagogue, pars à la découverte des arts du cirque et viens
vivre une aventure artistique et joyeuse au sein d’un groupe.
L’univers
du cirque propose un vaste espace de liberté et de magie où chacun·e
peut exprimer sa créativité et trouver sa place. Le cirque, c’est aussi
partager tous·tes ensemble, s’écouter, se faire confiance et
s’entraider.
Océane Maignan-Watson
est encadrante des arts du cirque, spécialisée en tissu aérien, elle partage depuis 2016 sa passion en direction du tout public. Titulaire du BAFA, d’un DEUG et licence STAPS, elle propose des cours et ateliers liés aux arts du cirque à Paris. Océane est également artiste dans son domaine de prédilection.
Cet atelier s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
Découverte des arts du cirque : acrobatie, portés, jonglage, équilibres.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
payant
18 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/atelier-cirque-7-12-ans-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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