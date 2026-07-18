Atelier cirque 7-12 ans sous chapiteau ! Village de cirque Paris

Informations pratiques

1h30 · Sous chapiteau

Avec Océane Maignan-Watson

Accompagné·e par Océane Maignan-Watson,

artiste et pédagogue, pars à la découverte des arts du cirque et viens

vivre une aventure artistique et joyeuse au sein d’un groupe.

L’univers

du cirque propose un vaste espace de liberté et de magie où chacun·e

peut exprimer sa créativité et trouver sa place. Le cirque, c’est aussi

partager tous·tes ensemble, s’écouter, se faire confiance et

s’entraider.

Océane Maignan-Watson est encadrante des arts du cirque, spécialisée en tissu aérien, elle partage depuis 2016 sa passion en direction du tout public. Titulaire du BAFA, d’un DEUG et licence STAPS, elle propose des cours et ateliers liés aux arts du cirque à Paris. Océane est également artiste dans son domaine de prédilection.

Cet atelier s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Découverte des arts du cirque : acrobatie, portés, jonglage, équilibres.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 14h30 à 16h00

payant

18 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/atelier-cirque-7-12-ans-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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