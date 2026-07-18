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Atelier cirque 7-12 ans sous chapiteau ! Village de cirque Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Atelier cirque 7-12 ans sous chapiteau ! Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>18 euros.</p>

1h30 · Sous chapiteau

Avec Océane Maignan-Watson

Accompagné·e par Océane Maignan-Watson,
artiste et pédagogue, pars à la découverte des arts du cirque et viens
vivre une aventure artistique et joyeuse au sein d’un groupe.
L’univers
du cirque propose un vaste espace de liberté et de magie où chacun·e
peut exprimer sa créativité et trouver sa place. Le cirque, c’est aussi
partager tous·tes ensemble, s’écouter, se faire confiance et
s’entraider.

Océane Maignan-Watson

est encadrante des arts du cirque, spécialisée en tissu aérien, elle partage depuis 2016 sa passion en direction du tout public. Titulaire du BAFA, d’un DEUG et licence STAPS, elle propose des cours et ateliers liés aux arts du cirque à Paris. Océane est également artiste dans son domaine de prédilection.

Cet atelier s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Découverte des arts du cirque : acrobatie, portés, jonglage, équilibres.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
payant

18 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/atelier-cirque-7-12-ans-2026 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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