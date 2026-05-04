Atelier cirque avec Madame Flèche rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron
Atelier cirque avec Madame Flèche rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron mercredi 12 août 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Atelier cirque avec Madame Flèche
rue de la libération Ecole de Saint Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
On se jette à l’eau avec Madame Flèche !
Equilibre, jonglerie, acrobaties, théâtre et petites folies entre copines et copains, 2 heures de rigolade et d’expériences corporelles. Viens !
Sur inscription Gratuit De 7 ans à 11 ans
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rue de la libération Ecole de Saint Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English :
Take the plunge with Madame Fle?che!
Balance, juggling, acrobatics, theatre and a little madness between friends, 2 hours of fun and physical expe?riences. Come and join us!
Registration required Free Ages 7 to 11
L’événement Atelier cirque avec Madame Flèche Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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