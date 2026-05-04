Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cirque avec Madame Flèche rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron

Atelier cirque avec Madame Flèche rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron mercredi 12 août 2026.

Lieu : rue de la libération

Adresse : Ecole de Saint Denis d'Oléron

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Atelier cirque avec Madame Flèche

rue de la libération Ecole de Saint Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

On se jette à l’eau avec Madame Flèche !
Equilibre, jonglerie, acrobaties, théâtre et petites folies entre copines et copains, 2 heures de rigolade et d’expériences corporelles. Viens !
Sur inscription Gratuit De 7 ans à 11 ans
  .

rue de la libération Ecole de Saint Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take the plunge with Madame Fle?che!
Balance, juggling, acrobatics, theatre and a little madness between friends, 2 hours of fun and physical expe?riences. Come and join us!
Registration required Free Ages 7 to 11

L’événement Atelier cirque avec Madame Flèche Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)