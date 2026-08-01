Atelier cirque/bulles/bien être avec Laly Circus à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
samedi 8 août 2026 · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Atelier cirque/bulles/bien être avec Laly Circus à Fougerolles-du-Plessis
Les Loges Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une journée sous le signe du cirque et du bien être
Samedi 8 août, de 15h à 20h, offrez-vous un moment de détente en famille ou entre amis.
Vous pourrez vous initier au cirque, à l’expression artistique sous toutes ses formes, ou bien vous plonger dans une bulle de bien-être.
Et pour prolonger cette belle journée d’été spectacle feu, set DJ et prolongations jusqu’à la nuit.
Restauration sur place et plein de surprises vous attendent.
Venez partager ces moments à nos côtés !
Tarif relance 10 € pour la journée et la soirée.
Réservation obligatoire au 06 43 21 13 12 ou laly_972@hotmail.fr .
Les Loges Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 43 21 13 12 laly_972@hotmail.fr
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English :
A Day Dedicated to the Circus and Well-Being
L’événement Atelier cirque/bulles/bien être avec Laly Circus à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme