Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Atelier cirque/bulles/bien être avec Laly Circus à Fougerolles-du-Plessis

Les Loges Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Une journée sous le signe du cirque et du bien être

Samedi 8 août, de 15h à 20h, offrez-vous un moment de détente en famille ou entre amis.

Vous pourrez vous initier au cirque, à l’expression artistique sous toutes ses formes, ou bien vous plonger dans une bulle de bien-être.

Et pour prolonger cette belle journée d’été spectacle feu, set DJ et prolongations jusqu’à la nuit.

Restauration sur place et plein de surprises vous attendent.

Venez partager ces moments à nos côtés !

Tarif relance 10 € pour la journée et la soirée.

Réservation obligatoire au 06 43 21 13 12 ou laly_972@hotmail.fr .

Les Loges Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 43 21 13 12 laly_972@hotmail.fr

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English :

A Day Dedicated to the Circus and Well-Being

L’événement Atelier cirque/bulles/bien être avec Laly Circus à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-30 par Bocage Mayennais Tourisme