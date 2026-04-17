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Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac

Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac

Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Place Dutours

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit

Prayssac

Atelier cirque et projection du film Fantastique

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.

Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19  contact@cinemalouismalle.fr

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English :

The Fantastique film will be followed by a free circus workshop (reservation required, limited seating) for ages 8 and up.

L’événement Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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