Prayssac

Atelier cirque et projection du film Fantastique

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 15:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.

Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.

.

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fantastique film will be followed by a free circus workshop (reservation required, limited seating) for ages 8 and up.

L’événement Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot