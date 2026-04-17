Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac
Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac jeudi 30 avril 2026.
Prayssac
Atelier cirque et projection du film Fantastique
Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.
Le film Fantastique sera suivi d'un atelier cirque gratuit (sur réservation, places limitées) à partir de 8 ans.
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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr
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English :
The Fantastique film will be followed by a free circus workshop (reservation required, limited seating) for ages 8 and up.
L’événement Atelier cirque et projection du film Fantastique Prayssac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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