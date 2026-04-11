Prayssac

Thé Dansant

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

L'association Prayssac Loisirs organise un thé dansant avec un concert de l'orchestre de Véronique Pomies

L'association Prayssac Loisirs organise un thé dansant avec un concert de l'orchestre de Véronique Pomies. Boisson et goûter offert.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 37 36 73 50

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English :

The Prayssac Loisirs association is organizing a tea dance with a concert by the Véronique Pomies'orchestra

L’événement Thé Dansant Prayssac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot