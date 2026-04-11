Thé Dansant Prayssac
Thé Dansant Prayssac mardi 21 avril 2026.
Prayssac
Thé Dansant
38 Rue de la République Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
L'association Prayssac Loisirs organise un thé dansant avec un concert de l'orchestre de Véronique Pomies
L'association Prayssac Loisirs organise un thé dansant avec un concert de l'orchestre de Véronique Pomies. Boisson et goûter offert.
.
38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 37 36 73 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Prayssac Loisirs association is organizing a tea dance with a concert by the Véronique Pomies'orchestra
L’événement Thé Dansant Prayssac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Troc de plantes, graines et boutures à Prayssac Prayssac 11 avril 2026
- Soirée dégustation cocktail Prayssac 16 avril 2026
- Conférence à Prayssac: Paysages du Lot, identités, diversités et évolutions Prayssac 18 avril 2026
- Show de catch Goden Hell Prayssac 18 avril 2026
- Unipop au cinéma Louis Malle: « L’énigme Velásquez » Prayssac 23 avril 2026