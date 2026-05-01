Concours de pêche Prayssac
Concours de pêche Prayssac mardi 12 mai 2026.
Prayssac
Concours de pêche
Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-12
L'AAPPMA organise son concours de pêche.
L'AAPPMA organise son concours de pêche.
.
Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 32 82 94 30 llopiseb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The AAPPMA is organizing its fishing competition.
L’événement Concours de pêche Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Prayssac (Lot)
- Concours de pétanque Prayssac 16 mai 2026
- Unipop au cinéma Louis Malle: « Vita et Virginia » Prayssac 21 mai 2026
- Festival Caselles Prayssac 23 mai 2026
- Unipop au cinéma Louis Malle: « M le maudit » _ copie restaurée Prayssac 11 juin 2026
- Unipop au cinéma Louis Malle: Soirée de clôture d’Unipop Prayssac 25 juin 2026