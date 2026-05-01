Prayssac

Concours de pêche

Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-12

L'AAPPMA organise son concours de pêche.

L'AAPPMA organise son concours de pêche.

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 32 82 94 30 llopiseb@gmail.com

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English :

The AAPPMA is organizing its fishing competition.

L’événement Concours de pêche Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CVL Vignoble