Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pêche Prayssac

Concours de pêche Prayssac

Concours de pêche Prayssac mardi 12 mai 2026.

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Prayssac

Concours de pêche

Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-12

L'AAPPMA organise son concours de pêche.

L'AAPPMA organise son concours de pêche.

  .

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 32 82 94 30  llopiseb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AAPPMA is organizing its fishing competition.

L’événement Concours de pêche Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CVL Vignoble

À voir aussi à Prayssac (Lot)