Prayssac

Concours de pétanque

Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.

Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 18 26 47 52 fannyclubprayssac46@gmail.com

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English :

Le Fanny Club Prayssac invites you to its petanque competition.

L’événement Concours de pétanque Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot