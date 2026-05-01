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Concours de pétanque Prayssac

Concours de pétanque Prayssac

Concours de pétanque Prayssac samedi 16 mai 2026.

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Prayssac

Concours de pétanque

Prayssac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.

Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.

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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 18 26 47 52  fannyclubprayssac46@gmail.com

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English :

Le Fanny Club Prayssac invites you to its petanque competition.

L’événement Concours de pétanque Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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