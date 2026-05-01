Concours de pétanque Prayssac
Concours de pétanque Prayssac samedi 16 mai 2026.
Prayssac
Concours de pétanque
Prayssac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.
Le Fanny Club Prayssac vous invite à son concours de pétanque.
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Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 18 26 47 52 fannyclubprayssac46@gmail.com
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English :
Le Fanny Club Prayssac invites you to its petanque competition.
L’événement Concours de pétanque Prayssac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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