Conférence Alfred Roques Espace Maurice Faure Prayssac

Conférence Alfred Roques

Espace Maurice Faure 38 rue de la République Prayssac Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Conférence de Jean-Louis Conte sur le rugbyman Alfred Roques, l’un des meilleurs piliers du rugby français des années 1950-1960.

Espace Maurice Faure 38 rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 64 38

English :

Conference by Jean-Louis Conte on rugby player Alfred Roques, one of the best pillars of French rugby in the 1950s-1960s.

L’événement Conférence Alfred Roques Prayssac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cahors Vallée du Lot