Conférence Alfred Roques Espace Maurice Faure Prayssac samedi 21 février 2026.
Espace Maurice Faure 38 rue de la République Prayssac Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-02-21 16:00:00
2026-02-21
Conférence de Jean-Louis Conte sur le rugbyman Alfred Roques, l’un des meilleurs piliers du rugby français des années 1950-1960.
Espace Maurice Faure 38 rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 64 38
English :
Conference by Jean-Louis Conte on rugby player Alfred Roques, one of the best pillars of French rugby in the 1950s-1960s.
