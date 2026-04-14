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Atelier co-réparation vélo, Centre social des Bergeries, Draveil

Atelier co-réparation vélo, Centre social des Bergeries, Draveil

Atelier co-réparation vélo, Centre social des Bergeries, Draveil samedi 16 mai 2026.

Lieu : Centre social des Bergeries

Adresse : 4 All. des Bergeries, 91210 Draveil

Ville : 91210 Draveil

Département : Essonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Atelier co-réparation vélo Samedi 16 mai, 14h00 Centre social des Bergeries Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Venez faire réviser votre vélo gratuitement et apprenez la mécanique de base. Vous serez épaulés par des membres d’une association cycliste locale. Les bons réflexes : nous vous apporterons également des conseils pour rouler à vélo en toute sécurité.
Gratuit-Accès Libre-Petits consommables (chambre à air, pâtin de frein…) fournis.

Centre social des Bergeries 4 All. des Bergeries, 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mobilites@vyvs.fr »}]
Organisation: Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine & ProVélo² .

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