Atelier co-réparation vélo, Centre social des Bergeries, Draveil
Atelier co-réparation vélo, Centre social des Bergeries, Draveil samedi 16 mai 2026.
Atelier co-réparation vélo Samedi 16 mai, 14h00 Centre social des Bergeries Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Venez faire réviser votre vélo gratuitement et apprenez la mécanique de base. Vous serez épaulés par des membres d’une association cycliste locale. Les bons réflexes : nous vous apporterons également des conseils pour rouler à vélo en toute sécurité.
Gratuit-Accès Libre-Petits consommables (chambre à air, pâtin de frein…) fournis.
Centre social des Bergeries 4 All. des Bergeries, 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mobilites@vyvs.fr »}]
Organisation: Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine & ProVélo² .