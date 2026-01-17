Atelier cocktail et cuisine Lieu-dit La Petite Échelle Rochejean
Atelier cocktail et cuisine Lieu-dit La Petite Échelle Rochejean mardi 9 juin 2026.
Rochejean
Atelier cocktail et cuisine
Lieu-dit La Petite Échelle La Petite Echelle Rochejean Doubs
Tarif : 89 – 89 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 22:30:00
Date(s) :
2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15
Participe à une soirée conviviale et festive tout en apprenant de nouvelles recettes !
Le tarif comprend le cocktail, les amuses bouches, le plat, le dessert et une boisson sans alcool.
Réservation obligatoire !!
Nombre de places limitées. .
Lieu-dit La Petite Échelle La Petite Echelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 09 88 20
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English : Atelier cocktail et cuisine
L’événement Atelier cocktail et cuisine Rochejean a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS