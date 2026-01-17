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Atelier cocktail et cuisine Lieu-dit La Petite Échelle Rochejean

Atelier cocktail et cuisine Lieu-dit La Petite Échelle Rochejean mardi 9 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit La Petite Échelle

Adresse : La Petite Echelle

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 89 89 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rochejean

Atelier cocktail et cuisine

Lieu-dit La Petite Échelle La Petite Echelle Rochejean Doubs

Tarif : 89 – 89 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 22:30:00

Date(s) :
2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15

Participe à une soirée conviviale et festive tout en apprenant de nouvelles recettes !
Le tarif comprend le cocktail, les amuses bouches, le plat, le dessert et une boisson sans alcool.
Réservation obligatoire !!
Nombre de places limitées.   .

Lieu-dit La Petite Échelle La Petite Echelle Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 09 88 20 

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English : Atelier cocktail et cuisine

L’événement Atelier cocktail et cuisine Rochejean a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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