Atelier Cocktails signatures de l’été La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Cocktails signatures de l’été

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Plongez dans l’univers de la mixologie à travers un atelier dédié aux cocktails emblématiques de l’été. Apprenez à réaliser des créations fraîches, élégantes et pleines de caractère, en jouant avec les saveurs, les textures et les associations. Guidés pas à pas, vous découvrirez les techniques essentielles pour composer des cocktails équilibrés et raffinés, parfaits pour vos soirées estivales. Un moment convivial et ensoleillé pour s’initier, se perfectionner et repartir avec des recettes signatures à reproduire tout l’été.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cocktails signatures de l’été

L’événement Atelier Cocktails signatures de l’été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie